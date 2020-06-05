В Украину идет жара: какой будет погода - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Сегодня температура воздуха в Украине достигнет + 20, + 24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Сумской и Харьковской будет немного свежее, + 17 + 22 градуса.

Карта погоды на 5 июня (фото - meteo.gov.ua)

Диденко предупредила, что ветер будет - с юго-запада, порывистый, до сильного.

5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях, центре, местами на западе и Харьковской области.

В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый, днем ​​потеплеет до +22 + 24 градусов.

Синоптик добавила, что с 6 июня станет теплее. На западе воздух прогреется до +24 градусов, востоке +28 градусов, севере и центре +27 градусов, юге +28 градусов.

Карта погоды на 6 июня (фото - meteo.gov.ua)

7 июня в Украине ожидается + 23, + 28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов.

По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой.

Однако в западных областях - дожди, ожидается низкая температура воздуха.

из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля. 30 мая

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