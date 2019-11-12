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В Украину идет антициклон Paloma: какой будет погода – карта

В Украину идет антициклон Paloma: какой будет погода – карта - Фото
Фото: depositphotos.com
12.11.2019, 08:42

Синоптики предупреждают о сильном ветре

В Украину сегодня придет антициклон Paloma. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Сильный ветер юго-восточного направления охватит почти всю Украину в течение 12-15 ноября. Температура воздуха завтра, во вторник, составит + 8, + 14 градусов, на юге + 15, + 19 градусов", - отмечает Диденко.

В Киеве 12 ноября дождей не будет, максимум туманы.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный, порывистый. Температура днем ​​+9, + 11 градусов.

В среду в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает до + 7, + 10 градусов.

  • 20 октября из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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Наталья Диденко погода карта синоптик Paloma антициклон
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