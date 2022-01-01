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Украину ждут температурные "качели" и новая порция осадков: прогноз погоды и карта

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 13:48
Украину ждут температурные
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украину идет похолодание – завтра синоптики прогнозируют снижение температуры по всей стране и гололед на дорогах. Однако уже 3 января в стране потеплеет, сообщает Укргидрометцентр.

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С 1 января погоду в Украине формирует атмосферный фронт, который принес с собой осадки преимущественно в виде дождя, усиление ветра и повышение температуры воздуха. В воскресенье, 2 января, синоптики не прогнозируют осадков, но температура воздуха начнет снижаться.

В субботу в восточных и северо-восточных областях – снег с дождем, местами гололедица. Температура днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На остальной территории страны – дождь, температура от ​​+3 до -8 градусов.

Завтра, 2 января, в Украине существенных осадков не ожидается, а 3 января синоптики прогнозируют снег, на западе – с дождем. Температура ночью ожидается от 0 до -7 градусов, днем ​+2…-3 градуса.

Украину ждут температурные "качели" и новая порция осадков: прогноз погоды и карта

Украину ждут температурные "качели" и новая порция осадков: прогноз погоды и карта

В понедельник в левобережной части Украины ночью ожидается от 9 до 14 градусов мороза, днем -​+1…-6 градусов. В западных областях ночью около 0 градусов, а днем ​​– -1…+5 градусов.

Украину ждут температурные "качели" и новая порция осадков: прогноз погоды и карта

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Оксана Житнюк
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погода снег Укргидрометцентр похолодание гололед
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