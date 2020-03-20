В Украину идет похолодание: сильный ветер, дождь со снегом - карты

Весна (фото - pixabay.com)

Сегодня, 20 марта, будет преобладать теплая погода, завтра, 21 марта, ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха на севере, составит + 9, + 12 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На остальной территории будет + 10, + 14 градусов. В южной части, большинстве центра и на Закарпатье + 13, + 17 градусов.

Дожди завтра наиболее вероятны в западных областях Украины и на юге, в Киеве + 11 градусов.

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Диденко уточнила, что, начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды - постепенное похолодание (кроме юга и востока), в дальнейшем - осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений.

Фото: meteo.gov.ua

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже до "минусов".

"Холодная погода продлится и дальше, ближе к следующим выходным воздух начнет прогреваться", - отметила Диденко.

15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала , что а нтициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

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