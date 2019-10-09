В Украину идет потепление: погода, карта

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Завтра днем, 10 октября, воздух прогреется до + 14 + 20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В западных областях ожидается + 12, + 16 градусов.

"Дожди возможны на западе, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны", - уточнила Диденко.

По ее словам, может быть юго-западный ветер, местами – сильный.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве завтра днем ​​ожидается потепление до + 16, + 18 градусов, без существенных осадков.

6 октября в Карпатах выпал снег.

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