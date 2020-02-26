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В Украину идет потепление: погода, карта

В Украину идет потепление: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
26.02.2020, 08:05

По прогнозам Укргидрометцентра, ветер с порывами до 15-20 м /с ожидается на востоке, юге и в центре

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается + 7, + 12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Ветер с порывами до 15-20 м /с прогнозируется в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях.

На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным.

Фото: meteo.gov.ua

"Дожди пройдут в западной части, в Карпатах с мокрым снегом. Местами небольшие  возможны в северной части. Подавляющее большинство территории Украины будет принадлежать сухой погоде", - уточнила Диденко.

В Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Днем ​​потеплеет до + 8, + 10 градусов.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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Арина Толина
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