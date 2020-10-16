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В Украину идет циклон: где и когда ухудшится погода – карта

16.10.2020, 09:53
В Украину идет циклон: где и когда ухудшится погода – карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных на большинстве территории страны похолодает

Сегодня в Украину придет атмосферный фронт, ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди, будут небольшими, умеренными, в Карпатах – сильнее.

Восток и юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь в Харьковской области есть вероятность небольшого дождя.

В Киеве сегодня днем ​​около + 13, + 14 градусов, возможен дождь.

Карта погоды на 16 октября

Диденко уточнила, что в субботу циклон с юго-запада принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных областях.

На юге, востоке, во многих центральных областях еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18, + 23 градуса. На восток и юг похолодание придет 18-19 октября.

В Винницкой и Черкасской температура воздуха начнет снижаться, ожидается + 15, + 18 градусов.

На севере Украины – будет в пределах + 12 + 15 градусов.

Самой низкой ожидается температура воздуха прогнозируется в западных областях, днем ​​не выше  + 13 градусов.

В субботу в столице ожидается дождливая и холодная погода, похолодает до + 11, + 12 градусов.

Карта погоды на 17 октября

В воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около + 7, + 9 градусов и ветрено.

  • В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Арина Толина
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