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В Украину идет циклон: он принесет ледяной дождь, мокрый снег и морось

13.12.2020, 13:40
В Украину идет циклон: он принесет ледяной дождь, мокрый снег и морось - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

14 декабря в Украине придет очередной циклон и принесет морось, ледяной дождь и мокрый снег. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко. 

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Осадки наиболее вероятны на севере и в центральных областях, местами на западе. Также возможно циклон зацепит Одесскую область. На большой части юга и в восточных областях будет сухая, но туманная погода с сильным ветром. Температура будет около нуля. Возможен гололед.  

В Киеве мокрый снег и ледяной дождь. Более серьезные осадки ночью и утром. Также возможен гололед.

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Владислав Сердюк
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