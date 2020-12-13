В Украину идет циклон: он принесет ледяной дождь, мокрый снег и морось

14 декабря в Украине придет очередной циклон и принесет морось, ледяной дождь и мокрый снег. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

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Осадки наиболее вероятны на севере и в центральных областях, местами на западе. Также возможно циклон зацепит Одесскую область. На большой части юга и в восточных областях будет сухая, но туманная погода с сильным ветром. Температура будет около нуля. Возможен гололед.

В Киеве мокрый снег и ледяной дождь. Более серьезные осадки ночью и утром. Также возможен гололед.

Владислав Сердюк

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