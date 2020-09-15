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В Украину идут похолодание и заморозки: вторгнется арктический ветер – прогноз погоды

15.09.2020, 16:00
В Украину идут похолодание и заморозки: вторгнется арктический ветер – прогноз погоды - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)

18 сентября в Украине резко снизится температура воздуха, местами возможны заморозки

18 и 19 сентября в Украине в результате вторжения арктического ветра ожидается резкое снижение температуры, а также заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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В западных, северных, восточных и центральных областях температура ночью опустится до +2 +8 градусов; местами заморозки 0-3 (18 сентября заморозки ожидаются только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях). Днем от +9 до +15 тепла.

На юге и Закарпатье ночью +5 +10 градусов, днем +14 +19. Среднесуточная температура снизится на 10-12 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. 

С 20 по 22 сентября в Украине будет удерживаться прохладная погода, а 23 сентября начнется постепенное потепление. 

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Владислав Сердюк
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