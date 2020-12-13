В Украину приехал европейский директор ВОЗ: его планы

В Украину приехал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Об этом сообщает пресс-служба представительства ВОЗ в Украине.

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Сообщается, что в повестке дня – ответ на пандемию COVID-19 в Украине, вопросы вакцинации и трансформации системы здравоохранения.

Планируется, что Клюге в ближайшие дни встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и гуманитарным вопросам. Также ожидается, что он встретится с медиками, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией коронавируса, и посетит центры тестирования на COVID-19.

Сообщается, что Клюге приехал в Украину вместе с директором отдела по поддержке стран и чрезвычайным ситуациям (CSE) Гундо Вайлером. Их встретили в аэропорту главный санврач Виктор Ляшко и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX, которая курируется в том числе ВОЗ.

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Марк Сировой

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