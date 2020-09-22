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В Украину пришел антициклон: какой будет погода – карта

22.09.2020, 09:50
В Украину пришел антициклон: какой будет погода – карта - Фото
Иллюстративное фото: Роман Пилипей/ЕРА

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на всей территории страны – без осадков

22 сентября в Украину пришел антициклон, ожидается сухая ясная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер будет преимущественно южных направлений, на востоке  – северо-западным, туманы.

"Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня + 22, + 27 градусов", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 22 сентября

В Киеве прогнозируется теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов, в течение недели + 25, + 29 градусов, а на юге и до +30 градусов.

Диденко уточнила, что в воскресенье, 27 сентября, на западе - дожди, в понедельник – на юге, в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории.

  • В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина
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