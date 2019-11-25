В Украину пришел антициклон Quincу: какой будет погода, карта

Заморозки (фото - unsplash.com)

В Украине благодаря именно антициклону Quincу понедельник, 25 ноября, будет холодным. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Днем ​​от -3 градусов до +4 тепла, на западе и юге днем ​​до +6 градусов, на Закарпатье до +6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, штормовой ветер в Приазовье. В Киеве понедельник будет холодным и сухим, днем ​​от -2 до +2 градусов.

"Потепление и осадки - с 28-го ноября", - уточнила Диденко.

21 ноября сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра. На 22-е также прогнозировали ветреную погоду.

24 ноября во Львове выпал первый снег.

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