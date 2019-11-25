В Украину пришел антициклон Quincу: какой будет погода, карта

В Украине благодаря именно антициклону Quincу понедельник, 25 ноября, будет холодным. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
Днем от -3 градусов до +4 тепла, на западе и юге днем до +6 градусов, на Закарпатье до +6 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, штормовой ветер в Приазовье. В Киеве понедельник будет холодным и сухим, днем от -2 до +2 градусов.
"Потепление и осадки - с 28-го ноября", - уточнила Диденко.
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