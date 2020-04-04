В Украину пришел атмосферный фронт: какой будет погода - карты

Магнолии (фото - pixabay.com)

4 апреля атмосферный фронт принес в Украину небольшие периодические дожди в западных областях и Харьковской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе будет +11 градусов, востоке +16 градусов, севере +12 градусов, юге +15 градусов, в центре +10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 5 апреля ночная температура воздуха будет снижаться до 0, -2 градусов мороза, днем ​​будет не выше +10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В воскресенье к похолоданию присоединится порывистый, до сильного, ветер. Понедельник окажется переходным днем, то есть, тепло только начнет прибывать", - отметила Диденко.

По ее словам, 7 апреля в столице в течение следующей недели потеплеет до + 16, + 20 градусов.

25 марта сообщалось , что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.