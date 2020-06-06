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В Украину пришло лето. В воскресенье ожидается до 31 градуса - карта погоды

В Украину пришло лето. В воскресенье ожидается до 31 градуса - карта погоды - Фото
Погода (фото - pixabay.com)
06.06.2020, 14:36

В западных областях страны завтра ожидаются дожди и грозы

В воскресенье, 7 июня, по всей Украине ожидается теплая погода, на юге страны воздух прогреется до 31 градуса тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях прогнозируют дожди и грозы, на остальной территории страны осадков не ожидается.

В Киеве и центральных областях завтра 26 - 29 градусов тепла, в западных областях - от 24 до 28 градусов, на востоке температура воздуха может достигать 30 градусов, в Херсонской и Николаевской области - до 31.

По всей стране ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с.

  • 30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.

Читайте также: Дожди и шквалы. В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне

Денис Юдин
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