В Украину пришло лето. В воскресенье ожидается до 31 градуса - карта погоды

Погода (фото - pixabay.com)

В воскресенье, 7 июня, по всей Украине ожидается теплая погода, на юге страны воздух прогреется до 31 градуса тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях прогнозируют дожди и грозы, на остальной территории страны осадков не ожидается.

В Киеве и центральных областях завтра 26 - 29 градусов тепла, в западных областях - от 24 до 28 градусов, на востоке температура воздуха может достигать 30 градусов, в Херсонской и Николаевской области - до 31.

По всей стране ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с.

из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля. 30 мая

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