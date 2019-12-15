В Украину привезли Вифлеемский огонь мира – фото

Фото - Пласт, Facebook

Скауты из организации Пласт доставили в Михайловский собор в Киеве Вифлеемский огонь мира. Сообщение об этом опубликовано на Facebook-странице Пласта.

Скауты будут распространять огонь в государственные учреждения, больницы, детские дома. Повезут символ мира и защитникам Украины в зону боевых действий.

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Справка. Распространение огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа, - ежегодная традиция скаутского движения. В преддверии Рождества скауты развозят символ мира и единения во все уголки мира.

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