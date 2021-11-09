В Украину прорывается холод из России: в части страны будет аномальная погода – карта

В Украину прорывается холод из северных широт со стороны России, он приведет к аномальной погоде на севере и западе. Об этом сообщает Укргидромтцентр в Facebook.

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Отмечается, что холод уже затекает в Украину с севера, как видно на карте, движение холодных масс идет со стороны России. По словам синоптиков, холод распространяется как на высоте, так и у поверхности земли.

Сегодня этот процесс приведет к "интересному аномальному ходу температуры" на западе и севере страны, пишут в Укргидрометцентре. Ночь и утро будут оставаться самыми теплыми частями суток, а днем температура будет опускаться и оставаться низкой. Будет переход от +6 °C утром до 0°C поздно вечером, а затем и еще ниже.

Теплее будет в центральных (+3°C …+8°C), а также южных и восточны областях (+5°C …+10°C), пишут синоптики. В Карпатах будет прохладно – чуть ниже 0°C, ожидается мокрый снег.

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Также сегодня прогнозируются небольшие дожди в западных областях и ночные дожди, которые останутся на первую половину дня, в южных. В Сумской и Харьковской областях вероятность осадков невелика, но если они будут, то пойдет мокрый снег.

В середине этой недели в Украине ожидается похолодание, ночами ожидаются морозы до -7°C, к выходным температура немного поднимется.

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Марк Сировой

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