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В Украину циклон принес дожди и сильный ветер: погода, карта

30.09.2020, 07:58
В Украину циклон принес дожди и сильный ветер: погода, карта - Фото
Фото: pexels.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на востоке и северо-востоке будет сегодня сильный ветер, до штормовых порывов

30 сентября в Украину пришел циклон, на большинстве территории ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Циклон обусловит влажную погоду в большинстве областей, лишь северо-восток – Сумская, Харьковская, Луганская области – побудут в сухой воздушной массе", – уточнила Диденко.

По ее словам, на востоке и северо-востоке ожидается сильный ветер, до штормовых порывов. Похолодает в западных областях, максимально там прогнозируется до +12, +16 градусов.

Карта погоды на 30 сентября

В большинстве областей Украины в среду +14, +18 градусов, на юге и востоке +15, +20 градусов.

В Киеве 30 сентября ожидается влажная облачная погода с низкой температурой воздуха в течение дня, около +15 градусов, порывистый ветер.

  • 28 сентября сообщалось, что Земля подвергается усиленному влиянию высокоскоростного солнечного ветра, причина – в крупном отростке северной полярной корональной дыры. 

Арина Толина
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