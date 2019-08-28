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В Украину возвращается жара: погода, карта

В Украину возвращается жара: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
28.08.2019, 08:45

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в центре воздух прогреется до + 29 градусов

Сегодня, 28 августа, на большинстве территории страны температура воздуха будет высокой. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе и юге ожидается до + 28, + 33 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

На севере, востоке и в большинстве центральных областей воздух прогреется до + 24, + 29 градусов.

"29 августа на севере и востоке станет свежее, + 22 + 26 градусов. Однако в дальнейшем снова везде тепло", - уточнила Диденко.

В Киеве без осадков, до +27 градусов.

29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до + 23, + 25 градусов.

"1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко", – уточнила Диденко.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Наталья Диденко погода карта жара
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