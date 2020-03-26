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В Закарпатье более 7000 на самоизоляции, ОГА ограничит движение автомобилей

В Закарпатье более 7000 на самоизоляции, ОГА ограничит движение автомобилей - Фото
Фото: unsplash.com
26.03.2020, 16:13

На территории Закарпатской области на самоизоляции находятся более 7000 человек

По состоянию на 25 марта в Закарпатской области на самоизоляции находятся 7233 человека, жители области продолжают возвращаться из-за границы. Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОГА.

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Отмечается, что Ужгородская фабрика готова ежедневно шить по 12 000 масок, но остается есть потребность в соответствующих материалах для этого.

По словам главы Закарпатского областного совета Михаила Ривиса, начиная с 27 марта до 24 апреля на территории области вводятся ограничительные мероприятия.

В частности, прекратят работу: все рынки, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков; отделения для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС.

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Речь идет также о необходимости прекращения движения автомобилей и выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автодорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород) и Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст).

Усилят охрану общественной безопасности и порядка путем обустройства контрольно-пропускных пунктов на перевалочных участках автодорог: Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) Абранском перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп), где будет проводиться температурный скрининг въезжающих на территорию области.

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  • 25 марта режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.
  • По состоянию на 10:00 26 марта, в Украине - 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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Медведева Наталия
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