В Закарпатье более 7000 на самоизоляции, ОГА ограничит движение автомобилей

По состоянию на 25 марта в Закарпатской области на самоизоляции находятся 7233 человека, жители области продолжают возвращаться из-за границы. Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОГА.
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Отмечается, что Ужгородская фабрика готова ежедневно шить по 12 000 масок, но остается есть потребность в соответствующих материалах для этого.
По словам главы Закарпатского областного совета Михаила Ривиса, начиная с 27 марта до 24 апреля на территории области вводятся ограничительные мероприятия.
В частности, прекратят работу: все рынки, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков; отделения для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС.
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Речь идет также о необходимости прекращения движения автомобилей и выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автодорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород) и Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст).
Усилят охрану общественной безопасности и порядка путем обустройства контрольно-пропускных пунктов на перевалочных участках автодорог: Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) Абранском перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп), где будет проводиться температурный скрининг въезжающих на территорию области.
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