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15.06.2019, 07:37

В Запорожье фурам запретили ездить через Днепровскую ГЭС

В Запорожье фурам запретили ездить через Днепровскую ГЭС - Фото
Днепровская ГЭС (фото - скриншот видео)

Через мосты І, ІІ Преображенского запрет на проезд вводят частичный

Грузовому транспорту теперь запрещается проезд по Днепровской гидроэлектростанции, а по мостам І, ІІ Преображенского вводится частичный запрет. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Запорожской области согласно решению Запорожского горсовета.

Проезд через мосты частично запрещен с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Служба автомобильных дорог также сообщает, что соответствующие дорожные знаки о запрете будут установлены на трассах Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, Н-15 Запорожье-Донецк, Р-73/Н-08/ Никополь.

Контролировать движение транспорта будет постоянно действующий пост патрульной полиции.

13 июня сообщалось, что проспект Победы в Киеве намерены дважды перекрыть из-за ремонта Шулявского путепровода.

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Теги: грузовой транспорт, днепровская гэс
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