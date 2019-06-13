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13.06.2019, 15:52

В Киеве проспект Победы дважды перекроют

В Киеве проспект Победы дважды перекроют - Фото
Шулявский путепровод

Из-за ремонта Шулявского путепровода проспект перекроют уже на следующей неделе

В Киеве из-за реконструкции Шулявского путепровода будут дважды перекрывать проспект Победы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Уточняется, что перекрывать будут на короткий срок, когда движение транспорта будет наименьшее – в выходные дни.

Первое перекрытие планируют уже на следующей неделе. Следующий раз – через полтора месяца.

КГГА будет сообщать об изменениях движения транспорта.

Ранее сегодня сообщалось, что соединяющий Арку дружбы народов со Владимирской горкой пешеходно-велосипедный мост, защитная пленка на стеклянных элементах которого уже неоднократно ломалась, снова закрыли на ремонт.

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Теги: Шулявский мост, киев, КГГА, шулявский путепровод, проспект Победы
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