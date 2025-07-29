В Запорожье заявили о якобы повышении уровня радиации. В МВД говорят – все в норме

Петр Андрющенко перед этим заявил, что после ветра с временно оккупированной территории уровень радиации стал "опасным"

Радиация (Иллюстративное фото: chernobyl.heart.com)

Уровень радиации в Запорожской области в пределах нормы. Об этом на фоне сообщения руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко сообщили в Министерстве внутренних дел.

Украинцев заверили, что радиационный фон по стране стабилен и угрозы для населения нет.

"По состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы – 0,14 мкЗв/ч. Мониторинг продолжается", – сообщили в МВД.

Перед этим Андрющенко заявил, что якобы в 19:00 в Запорожье в районе малого рынка уровень радиации поднялся до "опасного уровня". На видео дозиметр якобы зафиксировал от 31.9 мкЗв/ч до 10.7 мкЗв/ч.

скриншот видео Андрющенко

"Во время того как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории. Не хочу нагнетать или сеять панику, но это точно требует внимания и разъяснения", – написал он.

По словам Андрющенко, россияне несколько дней подряд сообщают якобы о пожарах на Запорожской АЭС.