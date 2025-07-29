В Запоріжжі заявили про нібито підвищення рівня радіації. В МВС кажуть – все в нормі
Рівень радіації у Запорізькій області в межах норми. Про це на тлі повідомлення керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Українців запевнили, що радіаційний фон по країні стабільний і загрози для населення немає.
"Станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми – 0,14 мкЗв/год. Моніторинг триває", – повідомили в МВС.
Перед цим Андрющенко заявив, що нібито о 19:00 у Запоріжжі в районі малого ринку рівень радіації піднявся до "небезпечного рівня". На відео дозиметр нібито зафіксував від 31.9 мкЗв/год до 10.7 мкЗв/год.
"Під час того як вітер дув, підіймався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення", – написав він.
За словами Андрющенка, росіяни кілька днів поспіль повідомляють нібито про пожежі на Запорізькій АЕС.
- 14 липня МАГАТЕ повідомило, що біля реакторних блоків ЗАЕС пролунали сотні пострілів. На території виявили численні гільзи малого калібру біля блоків пʼять та шість, але серйозних пошкоджень або розбитих вікон не зафіксовано.
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