В Запоріжжі заявили про нібито підвищення рівня радіації. В МВС кажуть – все в нормі

Петро Андрющенко перед цим заявив, що після вітру з тимчасово окупованої території рівень радіації став "небезпечним"

Радіація (Ілюстративне фото: chernobyl.heart.com)

Рівень радіації у Запорізькій області в межах норми. Про це на тлі повідомлення керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Українців запевнили, що радіаційний фон по країні стабільний і загрози для населення немає.

"Станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми – 0,14 мкЗв/год. Моніторинг триває", – повідомили в МВС.

Перед цим Андрющенко заявив, що нібито о 19:00 у Запоріжжі в районі малого ринку рівень радіації піднявся до "небезпечного рівня". На відео дозиметр нібито зафіксував від 31.9 мкЗв/год до 10.7 мкЗв/год.

скриншот відео Андрющенка

"Під час того як вітер дув, підіймався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення", – написав він.

За словами Андрющенка, росіяни кілька днів поспіль повідомляють нібито про пожежі на Запорізькій АЕС.