Венгрия изменяет правила въезда украинцев – Гостуризм

Власти Венгрии разрешат въезд нескольким категориям украинцам, несмотря на то, что Украина – в "красной зоне"

С 15 июля будет обновлены правила въезда (транзита) в Венгрию граждан Украины. Об этом сообщает в Facebook Госагентство развития туризма.

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Отмечается, что с завтрашнего дня право въезда в Венгрию имеют украинцы:

1) являющиеся членами семьи граждан Венгрии;

2) имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;

3) имеющие действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, дающее право находиться на территории страны более 90 дней;

4) прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса;

5) прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенных ни к "желтой", ни к "красной" категории);

6) в пределах тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

Сообщается, что в других случаях, в частности, если человек прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, в том числе и из Украины, въезд в Венгрию возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить и подать электронную заявку на венгерском или английском языке.

Граждане Украины, указанные в пунктах 1-3 и прибывающие из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 с разницей выдачи менее 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки.

12 июля сообщалось, что Венгрия запрещает въезд украинцам, поскольку Украина отнесена к "красной" зоне.

въезд украинцам, поскольку Украина отнесена к "красной" зоне. Ранее сегодня сообщалось, что украинцы смогут путешествовать уже в 25 стран - теперь для въезда стали также стали открыты Багамские острова и Ливан.

Наталия Медведева

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