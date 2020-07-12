Венгрия усиливает карантин на границах: украинцам въезд запрещен

Венгрия отнесла Украину в список стран "красной" зоны из-за негативной ситуации с эпидемией коронавируса

Венгрия с 15 июля усиливает карантинные ограничения на границах: въезд будет закрыт для иностранных граждан, которые прибывают из стран с высоким распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно новым правилам, иностранные государства в зависимости от эпидемической ситуации будут разделены на три зоны: "зеленую", "желтую" и "красную".

Украина отнесена к "красной" зоне. Иностранцам из стран "красной" зоны въезд запрещен, а венгерским гражданам разрешен, но им надо будет пройти 14-дневный карантин, либо же иметь два негативных ПЦР-теста, которые сделаны в последние пять дней.

Читайте также: Кулеба: Сейчас украинцам разрешен въезд в 23 страны – список

При въезде из "желтой" зоны и для венгров, и для иностранцев обязателен 14-дневный карантин или же один негативный ПЦР тест. При въезде из зеленой зоны ограничений нет.

Правила не распространяются на транзитный проезд и грузовые перевозки. Список "красных", "желтых" и "зеленых" стран будет меняться еженедельно.

Сейчас в "красную" зону, помимо Украины, входят Албания, Босния и Герцеговина, Беларусь, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.

В "желтой" зоне - Болгария, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания, Норвегия, Россия, Сербия, Япония, Китай и США.

пройти 14-дневную самоизоляцию, установив мобильное приложение Дій вдома, или же предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19. 10 июля Минздрав Украины обновил список стран "красной зоны" . При приезде из этих стран необходимо

Читайте также: В МИД рассказали, кто из украинцев может въехать в Европейский Союз – список

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.