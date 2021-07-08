UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венгрия разрешит украинцам транзит в Австрию для путешествий на поезде – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 10:15
Венгрия разрешит украинцам транзит в Австрию для путешествий на поезде – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Венгерская сторона разрешила украинцам проезжать через территорию их страны, если они путешествуют в Австрию на поезде. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также Кулеба поприветствовал открытие пунктов пропуска между странами Косино-Барабаш и Звонковое-Лонья.

Читайте также: Власти Венгрии предложили вакцинироваться от COVID-19 жителям Закарпатья

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
транзит австрия туризм Венгрия поезд дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 