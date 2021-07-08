Венгрия разрешит украинцам транзит в Австрию для путешествий на поезде – Кулеба

Венгерская сторона разрешила украинцам проезжать через территорию их страны, если они путешествуют в Австрию на поезде. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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Также Кулеба поприветствовал открытие пунктов пропуска между странами Косино-Барабаш и Звонковое-Лонья.

10 июня Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса.

1 июля для украинцев открылась Австрия и Нидерланды – въехать туда смогут полностью вакцинированные граждане Украины.

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Дарья Мостовая

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