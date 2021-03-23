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Верховный суд поддержал запрет посещать школу невакцинированным детям

23.03.2021, 18:41
Верховный суд поддержал запрет посещать школу невакцинированным детям - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Верховный суд оставил без изменений решения районного и апелляционного судов, которые отказались отменить приказ директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Как отмечается, по закону об образовании, учащиеся имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Как поясняется, закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако при получении образования в школе это входит в противоречие с правом других родителей и их детей, сделавших прививки.

В заявлении суда говорится, что государство, запретив посещать учебное заведение ребенку, не имеющему профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка.

Как отмечается, право непривитого ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для таких случаев установлены альтернативные способы обучения.

В суде резюмировали: из двух статей Конституции о праве на обеспечение безопасности жизни и здоровья человека и о праве на образование – первая в приоритете.

Наталия Медведева
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дети вакцинация школа верховный суд
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