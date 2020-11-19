Виктюка похоронят во Львове, прощание 23 ноября – племянница режиссера

Прощание с Романом Виктюком состоится в Первом театре, где начинался его творческий путь

В понедельник, 23 ноября, состоится прощание с театральным режиссером Романом Виктюком, который умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом написала в Facebook его племянница Екатерина Виктюк.

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Она написала, что прощание с Романом Виктюком состоится во Львове в Первом театре (ул.Гнатюка, 11), где начинался творческий путь режиссера.

Церемония прощания начнется в 10:00, гражданская панихида – в 12:00.

Отпевание Романа Виктюка пройдет в Церкви святого Андрея (пл. Соборная, 3-А).

Похоронят режиссера на Лычаковском кладбище.

17 ноября Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет. Режиссер переболел коронавирусом и был госпитализирован для восстановления от последствий. Он готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался от тромбоэмболии.

Наталия Медведева

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