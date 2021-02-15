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Во Львове сурки не предсказали раннюю весну – они проспали. Однако фазаны не подвели

15.02.2021, 19:17
Во Львове сурки не предсказали раннюю весну – они проспали. Однако фазаны не подвели - Фото
Фото: Львовский горсовет

Во Львове сурки не смогут предсказать приход весны, потому что они не вышли из спячки. Об этом сообщил директор городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович, передает пресс-служба Львовского горсовета.

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Как отметил Антахович, сурки до сих пор не проснулись из-за аномальных погодных условий – большого количества снега и морозов. Поэтому их поведение не будут учитывать в составлении прогноза прихода весны, который традиционно проводится 15 февраля.

Но, по его словам, другие животные-обитатели эколого-натуралистического центра предсказали раннюю весну, которую следует ожидать после 15 марта.

"Вчера мы наблюдали, как токуют фазаны и павлины своим самкам – они однозначно чувствуют скорый приход весны... То есть мы имеем хороший прогноз, но надо понимать, что ранняя весна – это все равно не раньше чем через четыре недели с сегодняшнего дня, то есть после 15 марта", – рассказал директор эколого-натуралистического центра.

Читайте также: День сурка. Харьковский Тимка Четвертый предсказал раннюю весну в Украине: видео

Наталия Медведева
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Львов погода прогноз весна сурок
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