Во Львове сурки не предсказали раннюю весну – они проспали. Однако фазаны не подвели

Во Львове сурки не смогут предсказать приход весны, потому что они не вышли из спячки. Об этом сообщил директор городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович, передает пресс-служба Львовского горсовета.

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Как отметил Антахович, сурки до сих пор не проснулись из-за аномальных погодных условий – большого количества снега и морозов. Поэтому их поведение не будут учитывать в составлении прогноза прихода весны, который традиционно проводится 15 февраля.

Но, по его словам, другие животные-обитатели эколого-натуралистического центра предсказали раннюю весну, которую следует ожидать после 15 марта.

"Вчера мы наблюдали, как токуют фазаны и павлины своим самкам – они однозначно чувствуют скорый приход весны... То есть мы имеем хороший прогноз, но надо понимать, что ранняя весна – это все равно не раньше чем через четыре недели с сегодняшнего дня, то есть после 15 марта", – рассказал директор эколого-натуралистического центра.

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Наталия Медведева

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