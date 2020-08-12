Восток SOS – Минску: Требуем немедленно освободить задержанных украинцев

Обращение к властям Беларуси подписали 50 общественных и правозащитных организаций и фондов

Благотворительная организация Восток SOS опубликовала открытое заявление правозащитных и общественных организаций Украины в связи с задержанием в Минске украинских граждан Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Заявление размещено в Facebook Восток SOS.

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В заявлении отмечается, что 12 августа около 17:40 украинские правозащитники, которые на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий, были жестко задержаны в Минске возле площади Победы сотрудниками ГАИ. Момент задержания зафиксирован на видео свидетелями, сейчас местонахождение Васильева и Реуцкого неизвестно, связь с ними отсутствует.

В Восток SOS глубоко обеспокоены судьбой своих коллег, сохранением их здоровья и жизни.

В связи с этим Восток SOS обращается к власти в Беларуси с требованием немедленно освободить безосновательно и незаконно задержанных граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева и проинформировать посольство Украины в РБ о месте их нахождения и основаниях задержания.

Также правозащитники призвали МИД Украины обратиться с запросом к власти РБ с требованием немедленного освобождения Реуцкого и Васильева; посольство Украины принять все меры для установления места пребывания украинцев и предоставить им всю необходимую помощь.

Кроме того Восток SOS обратился за помощью к правительствам стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, США и Канады, а также к международным организациям.

Обращение подписали 50 общественных и правозащитных организаций и фондов.

Ранее сегодня сообщалось, что в Минске задержали украинских волонтеров Восток SOS Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

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Наталия Медведева

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