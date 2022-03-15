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Возле Киева убили иностранного журналиста-оператора – Fox News

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 17:46

В Украине в результате обстрелов оккупантов погиб оператор Fox News Пьер Закшевский, сообщили на сайте Fox News.

"Ветеран зоны боевых действий Закшевский работал с корреспондентом Бенджамином Холлом, когда огонь попал в их автомобиль за пределами Киева", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта оккупанты расстреляли в Ирпене 51-летнего бывшего корреспондента американского издания The New York Times, гражданина США Брента Ренауда.

Еще один иностранный журналист получил осколочный перелом обеих ног.

Катерина Амеліна
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