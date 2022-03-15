Возле Киева убили иностранного журналиста-оператора – Fox News
15.03.2022, 17:46
В Украине в результате обстрелов оккупантов погиб оператор Fox News Пьер Закшевский, сообщили на сайте Fox News.
"Ветеран зоны боевых действий Закшевский работал с корреспондентом Бенджамином Холлом, когда огонь попал в их автомобиль за пределами Киева", – говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта оккупанты расстреляли в Ирпене 51-летнего бывшего корреспондента американского издания The New York Times, гражданина США Брента Ренауда.
Еще один иностранный журналист получил осколочный перелом обеих ног.
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