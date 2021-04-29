Врачам разрешат выписывать из стационара пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде

Минздрав намерен внести изменения в стандарт оказания медпомощи при лечении COVID-19 — будет позволена выписка из стационара пациентов, которые уже не нуждаются в стационарном лечении, но нуждаются в кислородной поддержке. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

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По ее словам, решение о выписке лечащий врач будет принимать "на основании уменьшения клинических признаков заболевания, устойчивой тенденции к нормализации лабораторных показателей, если у больного, несмотря на отсутствие клинико-лабораторных признаков, активного инфекционного процесса методом ПЦР определяются фрагменты РНК-возбудителя". Такой больной может быть выписан домой на самоизоляцию. Лечение будет продолжать врач первичной медпомощи.

Пациент, который нуждается в кислородной поддержке, может быть выписан на амбулаторное лечение по его или его законного представителя требованию. Также должны одновременного выполняться два требования: SpO2 (насыщение крови кислородом) должно быть выше или равно 94% при дыхании пациентом кислородом низкого потока 3-5 литров на минуту; у семейного врача должен быть в наличии кислородный концентратор, который обеспечивает поток кислорода до 8 литров. При этом пациенту должны объяснить правила использования и обслуживания концентратора.

Вчера, 28 апреля, в Украине выявили 11 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9590), выздоровели 18 442 пациента (днем ранее – 20 062). Госпитализированы 3096 человек (сутками ранее – 3623), 387 пациентов умерли (сутками ранее – 441).

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Вадим Ребрина

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