Коронавирус. В Украине 11 627 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области
Вчера, 28 апреля, в Украине выявили 11 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9590), выздоровели 18 442 пациента (днем ранее – 20 062). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 518 детей и 259 медиков. Госпитализированы 3096 человек (сутками ранее – 3623), 387 пациентов умерли (сутками ранее – 441).
Официально за 29 апреля сделаны 93 463 теста на коронавирус (99 112 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 41 499, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 16 569, экспресс-тестов на антиген – 35 395.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 059 465 заболевших COVID-19, из них 1 635 333 выздоровели, 43 778 – умерли. Проведено более 9,3 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Харьковская – 1203 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 1021;
Киев – 940;
Донецкая – 809;
Львовская – 667;
Полтавская – 666;
Запорожская – 546;
Одесская – 518;
Хмельницкая – 461;
Черкасская – 444;
Сумская – 429;
Черниговская – 389;
Ровенская – 386;
Житомирская – 385;
Волынская – 345;
Киевская – 341;
Тернопольская – 312;
Николаевская – 311;
Херсонская – 277;
Винницкая – 276;
Луганская – 271;
Ивано-Франковская – 184;
Кировоградская – 174;
Закарпатская – 141;
Черновицкая – 131.
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая.
- Киев переведен из красной зоны эпидемиологической опасности в желтую.
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