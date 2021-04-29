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Коронавирус. В Украине 11 627 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области

29.04.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине 11 627 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Вчера, 28 апреля, в Украине выявили 11 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9590), выздоровели 18 442 пациента (днем ранее – 20 062). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 518 детей и 259 медиков. Госпитализированы 3096 человек (сутками ранее – 3623),  387 пациентов умерли (сутками ранее – 441).

Официально за 29 апреля сделаны 93 463 теста на коронавирус (99 112 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 41 499, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 16 569, экспресс-тестов на антиген – 35 395.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Львовской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 059 465 заболевших COVID-19, из них 1 635 333 выздоровели, 43 778 – умерли. Проведено более 9,3 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Харьковская – 1203 заболевших за сутки;

Днепропетровская – 1021;

Киев – 940;

Донецкая – 809;

Львовская – 667;

Полтавская – 666;

Запорожская – 546;

Одесская – 518;

Хмельницкая – 461;

Черкасская – 444;

Сумская – 429;

Черниговская – 389;

Ровенская – 386;

Житомирская – 385;

Волынская – 345;

Киевская – 341;

Тернопольская – 312;

Николаевская – 311;

Херсонская – 277;

Винницкая – 276;

Луганская – 271;

Ивано-Франковская – 184;

Кировоградская – 174;

Закарпатская – 141;

Черновицкая – 131.

Читайте также: Частота побочек от вакцин Pfizer и AstraZeneca меньше, чем в клинических испытаниях: отчет

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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