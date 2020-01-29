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Все больше украинцев считают себя самостоятельными - опрос

Все больше украинцев считают себя самостоятельными - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
29.01.2020, 13:03

По данным опроса, 22% украинцев убеждены, что нужно минимизировать роль государства

В Украине уменьшилось число тех, кто считает, что государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым - с 44% в 2018 году до 38% в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Социологи отметили, что в то же время вырос процент тех, кто считает, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как эти шансы использует - с 45% в 2018 году до 54% в 2019 году.

Одновременно с этим 71% респондентов (в 2018 году  65%) считают, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги, не согласны с этим - 22% (23% в 2018 году).

22% поддерживает противоположную позицию - что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию.

70% украинцев (77% в 2018) убеждены, что большинство людей не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения 19% (13% в 2018).

Опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и ОРДЛО среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • 21 августа согласно опросу группы Рейтинг, патриотами своей страны считали себя 83% опрошенных украинцев.

Читайте также: Сколько украинцев считают себя гражданами своей страны - опрос

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