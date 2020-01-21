Сколько украинцев считают себя гражданами своей страны - опрос

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Абсолютное большинство населения Украины (75%) считает себя, прежде всего, гражданами Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова.

Социологи уточнили, что региональную систему (принадлежность к региону, области, города или села) как основную выбрали значительно меньше - 16% граждан.

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Фото: dif.org.ua

Общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: южном (84%), центральном (78%), западном (76%) и восточном (66%).

"В восточном регионе 7% считают себя, прежде всего, гражданами бывшего СССР. Общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года (декабрь 2013 - 54%, декабрь 2014 - 73%)", - уточнили социологи.

Основными составляющими патриотизма украинцы считают, прежде всего, любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56 %), знание истории своей страны, ее культуры (51%).

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Фото: dif.org.ua

Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах (38%), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%), уважение к власти (26%), а меньше всего - участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (21%).

Среди региональных различий социологи выделили запад, где с приоритетами патриотизма было отнесено общение на государственном языке (60%), зато в других регионах эта составляющая имела меньшую значимость (32% - в центре, 25% - юг и 24% - восток).

Такую ​​составляющую, как уважение к власти, значительно больше относят к патриотизму на востоке (42%), чем в остальных (28% на юге, 20% в центре и 16% на западе). Также регионально отличается признание значимости для патриотизма уплата налогов: 41% - восток, 36% - юг, 25% - центр и 24% - запад.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и ОРДЛО среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.