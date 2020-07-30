Вспышка COVID-19 на ферме в Германии: среди заразившихся нет украинцев

Все заболевшие коронавирусом на ферме получают необходимое медицинское обеспечение

Граждан Украины среди заболевших COVID-19 cотрудников фермы в Баварии нет. Об этом сообщает генконсульство Украины в Мюнхене.

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"Сегодня после тщательной проверки глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер сообщил, что в списках инфицированных и помещенных на карантин, лица с паспортами граждан Украины отсутствуют", - отмечается в сообщении.

В генконсульстве уточнили, что, говоря на пресс-конференции об украинцах, он оперировал предварительной информацией, которая касалась лиц, вероятно, украинского происхождения, но документированных паспортными документами других государств.

Все заболевшие получают необходимое медицинское обеспечение. Среди всех инфицированных госпитализировали только одного человека, остальные находятся на карантине.

а одной из ферм в баварском районе Дингольфинг-Ландау коронавирус обнаружен у 174 работников, среди них - украинцы. 27 июля сообщалось , что н

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Арина Толина

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