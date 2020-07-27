Вспышка COVID-19 на ферме в Германии: среди заразившихся - украинцы

На карантин отправили 480 сотрудников фермы

На одной из ферм в баварском районе Дингольфинг-Ландау коронавирус обнаружен у 174 работников. Об этом сообщает DW.

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В результате всех 480 работников сельхозпредприятия отправили на карантин. Покидать помещения не могут даже те работники фермы, результаты тестирования которых оказались отрицательными.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения (коронавируса, - ред.). Мы, к сожалению, должны сделать этот шаг для защиты населения", - отметил глава округа Вернер Бумедер.

По его словам, работники, помогающие со сбором урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

Тестирование работников было проведено после того, как ранее на этой неделе стало известно, что на ферме заразились семь сотрудников. Местные власти сообщили, что во время сбора урожая гигиенических норм, вероятно, не соблюдались, поэтому пришлось отправить на карантин всех сотрудников фермы.

На других фермах в Нижней Баварии также проведут тестирование работников на коронавирус.

По последним данным, Германия занимает 18-е место по количеству заболевших, в стране заразились 206 741 человек, 9 203 умерли с начала пандемии в мире, 190 600 выздоровели.

уристы, которые будут возвращаться в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавируса, смогут бесплатно сделать тест на инфицирование в немецких аэропортах. 25 июля сообщалось , что т

25 июля Всемирная организация здравоохранения заявила об очередном антирекорде, за минувшие сутки в мире заразились коронавирусом 284 196 человек.

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Арина Толина

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