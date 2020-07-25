Коронавирус. ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд за сутки

По данным Всемирной организации здоровья, больше всего заболели коронавирусом в США - 69 641 человек, за сутки умерли 1074 человека

Всемирная организация здравоохранения заявила об очередном антирекорде, за минувшие сутки в мире заразились коронавирусом 284 196 человек. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

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Количество летальных случаев в мире за последние сутки увеличилось на 9753.

Больше всего заболели COVID-19 в США - 69 641 человек, за сутки умерли в стране 1074 человека.

На втором месте Бразилия, зафиксировано 67 860 заражений, 1284 летальных случаев за сутки.

На третьем – Индия, где 49 310 новых случаев за сутки и 740 человек умерли.

На четвертом – Россия (5811 и 154 соответственно).

По данным ВОЗ, всего в мире с начала пандемии заболели около 15 296 926 человек, 628 903 умерли, выздоровели 9 724 289.

В июле вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса вызвала оба типа иммунного ответа: отчет.

США уже более 4,1 млн заболевших новым коронавирусом. На протяжение последних двух недель там ежедневно выявляют около 60 000 новых заболевших. 24 июля сообщалось , что в

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Арина Толина

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