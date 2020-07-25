Коронавирус. В Германии будут бесплатно тестировать в аэропортах

По последним данным, Германия занимает 18-е место по количеству заболевших COVID-19

Туристы, которые будут возвращаться в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавируса, смогут бесплатно сделать тест на инфицирование в немецких аэропортах. Об этом сообщает DW.

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Для тех, кто возвращается в Германию наземным транспортом, будут выборочно проводить тесты на границе, кто будет возвращаться морским транспортом - в портах.

По словам cенаторки Берлина Дилек Калайчи, сейчас в Германии зафиксировано относительно низкое число заражений коронавируса, этот показатель может в любой момент вырасти из-за инфицированных, которые прибывают из-за границы.

Она уточнила, что те, кто будет возвращаться в Германию из стран, не входящих в зону риска, также должны сделать бесплатный тест на коронавирус. Эти тесты можно сделать в медучреждениях и лабораториях.

Все вернувшиеся в Германию из стран повышенного риска должны заполнить специальные карточки с личной информацией, которая избирательно будет проверяться.

До этого при возвращении в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавируса туристы должны были предъявить отрицательный тест, сделанный в Германии или в стране, где есть аккредитованные лаборатории. Иначе их ждал 14-дневный карантин.

По последним данным, Германия занимает 18-е место по количеству заболевших (205 968), умерли 9201 человек, выздоровели 190 400 пациентов.

25 июля Всемирная организация здравоохранения заявила об очередном антирекорде, за минувшие сутки в мире заразились коронавирусом 284 196 человек.

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Арина Толина

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