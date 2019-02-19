Вспышка кори в Украине: Минздрав назвал количество заболевших

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Еще более три тысячи украинцев заболели корью на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По оперативным данным центра общественного здоровья, в течение седьмой недели 2019 корью заболели 3264 человека - 1545 взрослых и 1719 детей.

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"Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - подчеркнули в пресс-службе.

Всего с 28 декабря 2018 до 8 февраля 2019 корью в Украине заболели 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенка.

"Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ровенской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и Киеве (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка)", - уточнили в пресс-службе.

18 февраля начался этап вакцинации школьников Львовской области: почти 50 000 детей получат прививки.

"Обязательное условие - согласие от родителей", - сказали в пресс-службе.

12 февраля 2019 года сообщалось, что за менее чем полтора месяца 2019-го от кори в Украине умерли восемь человек, среди них - двое детей. В 2018 году от кори умерли 16 человек.