Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вступительная кампания-2020: опубликован график проведения ЗНО

Вступительная кампания-2020: опубликован график проведения ЗНО - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)
09.09.2019, 17:38

Регистрация начнется 3 февраля и продлится почти до конца марта

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) опубликовал график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Регистрация на него начнется с 3 февраля и продлится до 24 марта. До 30 апреля на страницах абитуриентов будут размещены приглашения - пропуски на тестирование.

Само внешнее оценивание пройдет в следующие дни:

  • математика - 21 мая;
  • украинский язык и литература - 26 мая;
  • физика - 28 мая;
  • испанский, немецкий, французский языки - 1 июня;
  • английский язык - 2 июня;
  • история Украины - 4 июня;
  • биология - 9 июня;
  • география - 11 июня;
  • химия - 15 июня.

Результаты тестов по матике и физике будут известны до 12 июня, украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам - до 20 июня, биологии, географии и химии - до 24 июня.

График проведения ЗНО-2019 (Фото: УЦОКО)
  • Как сообщалось, на Закарпатье учительница сдала ЗНО на 200 баллов: фото.
  • Также был опубликован ТОП-200 школ Украины по результатам ЗНО-2019.

Читайте также: Родная школа. Результаты ЗНО 2019: непроходные предметы, умные девочки и гений из Харькова

Напишите нам
ЗНО-2020 внешнее независимое оценивание тесты график тестов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 