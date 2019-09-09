Вступительная кампания-2020: опубликован график проведения ЗНО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) опубликовал график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.
Регистрация на него начнется с 3 февраля и продлится до 24 марта. До 30 апреля на страницах абитуриентов будут размещены приглашения - пропуски на тестирование.
Само внешнее оценивание пройдет в следующие дни:
Результаты тестов по матике и физике будут известны до 12 июня, украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам - до 20 июня, биологии, географии и химии - до 24 июня.
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