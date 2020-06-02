ВСУ получили новый штурмовик

Су-25 (Фото – АрміяInform)

Бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ пополнилась модернизированным штурмовиком Су-25. Об этом сообщает Укроборонпром в Facebook.

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Штурмовик отремонтировали и модернизировали специалисты предприятия МиГремонт.

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Как сообщили в командовании Воздушных Сил, после выполнения всех проверок и ознакомительного полета, штурмовик отбыл на аэродром родной части. Межремонтный ресурс самолета теперь составляет 12 лет.

31 июля 2019 года ВСУ передали крупную партию танков.

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