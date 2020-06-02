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ВСУ получили новый штурмовик

ВСУ получили новый штурмовик - Фото
Су-25 (Фото – АрміяInform)
02.06.2020, 15:43

Вооруженным силам Украины передали модернизированный штурмовик Су-25

Бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ пополнилась модернизированным штурмовиком Су-25. Об этом сообщает Укроборонпром в Facebook.

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Штурмовик отремонтировали и модернизировали специалисты предприятия МиГремонт.

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Как сообщили в командовании Воздушных Сил, после выполнения всех проверок и ознакомительного полета, штурмовик отбыл на аэродром родной части. Межремонтный ресурс самолета теперь составляет 12 лет.

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Наталия Софиенко
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ВСУ армия штурмовик су-25
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