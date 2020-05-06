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Бойцы ВСУ показали, как уничтожили огневую точку российских оккупантов – видео

Бойцы ВСУ показали, как уничтожили огневую точку российских оккупантов – видео - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
06.05.2020, 11:58

Украинские военные уничтожили огневую точку гибридной армии РФ в ответ на обстрел оккупантов на Донбассе

5 мая бойцы оперативной-территориальной группы "Север" Вооруженных сил Украины уничтожили огневую точку оккупантов гибридной армии России на Донбассе. Видео поражения боевиков опубликовано на Facebook-странице группы.

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Отмечается, что украинским бойцам удалось сдержать и прекратить обстрел боевиков.

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  • За 5 мая боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму. По данным разведки, ответным огнем было ранено не менее двух оккупантов. 
  • LIGA.net ведет хронику необъявленной войны с первых дней нападения России.

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Марк Сировой
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