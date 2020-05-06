Бойцы ВСУ показали, как уничтожили огневую точку российских оккупантов – видео

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

5 мая бойцы оперативной-территориальной группы "Север" Вооруженных сил Украины уничтожили огневую точку оккупантов гибридной армии России на Донбассе. Видео поражения боевиков опубликовано на Facebook-странице группы.

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Отмечается, что украинским бойцам удалось сдержать и прекратить обстрел боевиков.

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За 5 мая боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня . Один военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму. По данным разведки, ответным огнем было ранено не менее двух оккупантов.

LIGA.net ведет хронику необъявленной войны с первых дней нападения России.

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