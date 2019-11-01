Выходные дни в ноябре 2019 года: сколько украинцы будут отдыхать

Фото: pixabay.com

Для тех, у кого пятидневный офисный график, из 30 дней ноября девять будут выходными - пять суббот и четыре воскресенья: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 числа.

По ст. 73 КЗоТ, в этом месяце не предусмотрено дополнительных выходных; также нет дней масштабных религиозных праздников.

Читайте также: Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Не выходные, но все равно праздники и памятные дни, местные или международные:

9 ноября – День украинской письменности и языка;

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;

17 ноября – День студента;

19 ноября – День синоптика;

21 ноября – День служащих ДШВ ВСУ;

23 ноября – День памяти жертв голодоморов;

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Трудовые будни: как совмещать работу и отдых – несколько полезных советов.

Читайте также: Как выйти на работу после отпуска и не уволиться - советы Супрун