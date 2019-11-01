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Выходные дни в ноябре 2019 года: сколько украинцы будут отдыхать

Выходные дни в ноябре 2019 года: сколько украинцы будут отдыхать - Фото
Фото: pixabay.com
01.11.2019, 08:21

В плане дней отдыха месяц предстоит стандартный – без перекосов в труд или досуг

Для тех, у кого пятидневный офисный график, из 30 дней ноября девять будут выходными - пять суббот и четыре воскресенья: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 числа.

По ст. 73 КЗоТ, в этом месяце не предусмотрено дополнительных выходных; также нет дней масштабных религиозных праздников.

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Не выходные, но все равно праздники и памятные дни, местные или международные:

9 ноября – День украинской письменности и языка;
9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
17 ноября – День студента;
19 ноября – День синоптика;
21 ноября – День служащих ДШВ ВСУ;
23 ноября – День памяти жертв голодоморов;
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Трудовые будни: как совмещать работу и отдых – несколько полезных советов.

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