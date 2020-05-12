Выходные в июне 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

В июне 2020 года украинцы будут отдыхать три дня подряд, отмечая День Святой Троицы и День Конституции.
Всего будет 20 рабочих дней и десять выходных.
День Святой Троицы - 7 июня, воскресенье, поэтому следующий рабочий день, понедельник, 8 июня, будет выходным.
Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 июня.
День Конституции Украины отмечается 28 июня, следующий рабочий день, понедельник, 29 июня, также становится выходным. Украинцы отдохнут три дня подряд – 27, 28 и 29 июня.
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