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Выходные в июне 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в июне 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: unsplash.com
12.05.2020, 11:52

В июне украинцев ждет десять выходных

В июне 2020 года украинцы будут отдыхать три дня подряд, отмечая День Святой Троицы и День Конституции.

Всего будет 20 рабочих дней и десять выходных.

День Святой Троицы -  7 июня, воскресенье, поэтому следующий рабочий день, понедельник, 8 июня, будет выходным.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 июня.

День Конституции Украины отмечается 28 июня, следующий рабочий  день, понедельник, 29 июня, также становится выходным. Украинцы отдохнут три дня подряд – 27, 28 и 29 июня.

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Арина Толина
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Святая Троица выходные день конституции июнь
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