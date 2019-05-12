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12.05.2019, 11:51

Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: unsplash.com

В июне этого года будет два дополнительных дня

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В июне 2019 года украинцев будут отдыхать 12 дней. Согласно постановлению Кабмина, в июне-2019 будет два дополнительных выходных: 17 и 28.

17 июня украинцы будут дополнительно отдыхать, поскольку днем ранее отмечается государственный праздник Троица.

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28 июня отмечается государственный праздник - День Конституции.

Таким образом, общее количество выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30 июня.

10 января 2019 года Кабмин утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными.

В 2018 году впервые были нерабочие дни на католическое Рождество - 23, 24 и 25 декабря. 

 

 

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Теги: отдых, выходные в июне, троица
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