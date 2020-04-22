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"Взятка года". Завершено расследование по делу о $5 млн для главы ФГИ

"Взятка года". Завершено расследование по делу о $5 млн для главы ФГИ - Фото
Фото: пресс-служба ОПЗ
22.04.2020, 13:26

В Национальном антикоррупционном бюро завершили досудебное следствие в деле о попытке дать взятку главе Фонда госимущества за "нужное" назначение

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование по трем фигурантам дела о попытке дать взятку в $5 млн главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко за назначение нового директора Одесского припортового завода.

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За $5 млн подозреваемые якобы предлагали главе ФГИ назначить "их человека" на должность руководителя ОПЗ. В дальнейшем это назначение могло способствовать "укреплению сотрудничества" Фонда с отдельными фирмами, в том числе с Всеукраинской энерго компанией (ВЭК). Ранее от подобной схемы при участии ВЭК Укртрансгаз понес убытки, которые он сам оценил в 500 млн грн.

Фигуранты якобы планировали передавать взятку по частям: на первом транше в $50 000 их раскрыли детективы НАБУ. Изначально расследование по делу началось по заявлению главы ФГИ в ноябре 2019 года.

21 апреля стороне защиты открыли для ознакомления материалы дела. Затем обвинительный акт отправят в суд.

Действия подозреваемых квалифицируются по ч. 4 ст. 369 УК (предоставление/обещание неправомерной выгоды служебному лицу): если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дарья Мостовая
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