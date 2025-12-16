Языковой омбудсмен поддерживает блокирование российской музыки на стриминговых сервисах

Елена Ивановская убеждена, что параллельно с ограничительными мерами нужно поддерживать украиноязычный музыкальный контент

Елена Ивановская (Фото: Facebook-аккаунт чиновницы)

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает необходимым блокирование российской музыки на стриминговых платформах. Об этом она заявила, комментируя заявление главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По мнению Ивановской, блокировка российской музыки на стриминговых сервисах через решение Совета национальной безопасности и обороны является необходимым шагом для защиты культурного и информационного пространства Украины.

"Российская музыка, так же как кино или сериалы, является частью гибридной войны, элементом "мягкой силы", работающей против национальной безопасности", – сказала чиновница.

Она считает, что санкционный механизм СНБО является правовым, цивилизованным и понятным путем взаимодействия с международными стриминговыми сервисами. Он соответствует украинскому законодательству и международным обязательствам Украины.

Ивановская добавила, что государство обязано реагировать на запрос общества и проактивно защищать украинское культурное пространство.

Она убеждена, что параллельно с ограничительными мерами нужно поддерживать украиноязычный музыкальный контент, создавать условия для его развития и продвижения.

13 декабря нардеп заявил, что российских исполнителей будут блокировать на Spotify, Apple Music и других стриминговых платформах по решению СНБО.