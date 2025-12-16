Мовна омбудсманка підтримує блокування російської музики на стримінгових сервісах
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає необхідним блокування російської музики на стримінгових платформах. Про це вона заявила, коментуючи заяву голови підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
На думку Івановської, блокування російської музики на стримінгових сервісах через рішення Ради національної безпеки й оборони є необхідним кроком для захисту культурного й інформаційного простору України.
"Російська музика, так само як кіно чи серіали, є частиною гібридної війни, елементом "м’якої сили", що працює проти національної безпеки", – сказала посадовиця.
Вона вважає, що санкційний механізм РНБО є правовим, цивілізованим і зрозумілим шляхом взаємодії з міжнародними стримінговими сервісами. Він відповідає українському законодавству й міжнародним зобов’язанням України.
Івановська додала, що держава зобов’язана реагувати на запит суспільства та проактивно захищати український культурний простір.
Вона переконана, що паралельно з обмежувальними заходами потрібно підтримувати українськомовний музичний контент, створювати умови для його розвитку й просування.
- 13 грудня нардеп заявив, що російських виконавців блокуватимуть на Spotify, Apple Music та інших стримінгових платформах за рішенням РНБО.
Коментарі (0)