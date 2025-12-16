Мовна омбудсманка підтримує блокування російської музики на стримінгових сервісах

Олена Івановська переконана, що паралельно з обмежувальними заходами потрібно підтримувати українськомовний музичний контент

Олена Івановська (Фото: Facebook-акаунт посадовиці)

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає необхідним блокування російської музики на стримінгових платформах. Про це вона заявила, коментуючи заяву голови підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

На думку Івановської, блокування російської музики на стримінгових сервісах через рішення Ради національної безпеки й оборони є необхідним кроком для захисту культурного й інформаційного простору України.

"Російська музика, так само як кіно чи серіали, є частиною гібридної війни, елементом "м’якої сили", що працює проти національної безпеки", – сказала посадовиця.

Вона вважає, що санкційний механізм РНБО є правовим, цивілізованим і зрозумілим шляхом взаємодії з міжнародними стримінговими сервісами. Він відповідає українському законодавству й міжнародним зобов’язанням України.

Івановська додала, що держава зобов’язана реагувати на запит суспільства та проактивно захищати український культурний простір.

Вона переконана, що паралельно з обмежувальними заходами потрібно підтримувати українськомовний музичний контент, створювати умови для його розвитку й просування.

13 грудня нардеп заявив, що російських виконавців блокуватимуть на Spotify, Apple Music та інших стримінгових платформах за рішенням РНБО.