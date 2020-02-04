"За прогулы". ПЦУ лишила Филарета полномочий как члена Синода

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 4 февраля, состоялось заседание Синода Православной церкви Украины, на котором священники приняли решение остановить полномочия почетного патриарха Филарета в качестве члена Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что Филарет пропустил шесть заседаний Синода подряд и необоснованно отказался прийти, несмотря на письменное приглашение.

Также священники решили, что надо напомнить Филарету и его окружению о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.

24 июня 2019 года Синод ПЦУ постановил передать Киевскую епархию , включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП, в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию . Тогда решили, что Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но утратил канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Читайте также: Филарет не понимает, что стал "рукой Кремля" - Епифаний