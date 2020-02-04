"За прогулы". ПЦУ лишила Филарета полномочий как члена Синода

Сегодня, 4 февраля, состоялось заседание Синода Православной церкви Украины, на котором священники приняли решение остановить полномочия почетного патриарха Филарета в качестве члена Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что Филарет пропустил шесть заседаний Синода подряд и необоснованно отказался прийти, несмотря на письменное приглашение.
Также священники решили, что надо напомнить Филарету и его окружению о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.
Читайте также: Филарет не понимает, что стал "рукой Кремля" - Епифаний